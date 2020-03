Dierenrechtenorganisaties voeren actie aan slachthuis in Ruiselede

Dierenrechtenorganisaties All For Animals en Animal Rights hebben maandagochtend actie gevoerd aan slachthuis De Coster in Ruiselede. Vrachtwagens die kwamen leveren, werden door de politie gestopt zodat de actievoerders afscheid konden nemen van de dieren.

Met de actie willen de organisaties aandacht vragen voor het dierenleed dat gepaard gaat met een stuk varkensvlees.

Sensibiliseren

De activisten maakten ook foto's en filmpjes van de dieren om te verspreiden op sociale media. "We willen mensen tonen dat er nog steeds veel dierenleed gepaard gaat met het eten van vlees. Dieren die hier arriveren zijn doorgaans slechts zes maanden oud en zijn nog nooit buiten geweest", aldus Els Van Campenhout van Animal Rights. "We hopen dat de mensen beseffen dat een dood pakje vlees in de supermarkt ooit een echt dier was. We willen hen sensibiliseren over hun koopgedrag, zowel qua voedsel als op vlak van kleding", zegt ook Clio F. Van All For Animals.

Geen hinder

Het slachthuis zelf heeft geen problemen met de actie. "Wij hebben alle begrip voor de actievoerders en hun mening. De actie is ruim op voorhand aangevraagd en verloopt rustig. Wij ondervinden er geen hinder van", klinkt het. Er waren zo'n 15 actievoerders aanwezig. De actie verliep volgens de politie rustig en zonder incidenten.