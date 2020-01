Dierenrechtenactivisten protesteren aan Westvlees in Staden

In Staden voeren dierenrechtenorganisaties Animal Rights en All For Animals samen actie voor de poorten van het varkensslachthuis Westvlees.

Daarmee maken de organisaties een statement tegen het dierenleed dat gepaard gaat met het consumeren van vlees, zeggen ze. “Met deze actie willen we de dieren een laatste blijk van mededogen geven voor ze het slachthuis binnen gaan. We zullen de dieren in beeld brengen en ook livestreamen zodat de dieren een gezicht krijgen voor de wereld”, zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout.

"Tijdens hun actie staan actievoerders opgelijnd terwijl ze protestborden met boodschappen en foto’s van de dieren vasthouden. Telkens wanneer een vrachtwagen arriveert, wordt deze voor enkele minuten gestopt door de politie en krijgen actievoerders de tijd om afscheid te nemen van de dieren en hen in beeld te brengen met hun camera’s", laten de organisaties weten.

11,2 miljoen varkens

Jaarlijks worden er in België 11,2 miljoen varkens geslacht volgens cijfers van Statbel. Dat komt neer op zo’n 936.000 dieren per maand. “Met deze actie focussen we op de hallucinante hoeveelheid dieren die dagelijks het leven laten in de meest gruwelijke omstandigheden”, zeggen de actievoerders.

Op 28 februari wordt actie gevoerd bij slachthuis Volys in Lendelede.