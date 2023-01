Dierenpark De Zonnegloed zoekt 3500 euro voor Oekraïnse beer Sandra

Sandra is één van de twee bruine beren die in oktober uit Oekraïne aankwam in De Zonnegloed in Oostvleteren. Maar Sandra heeft vier afgebroken hoektanden. En dat is een groter probleem dan het lijkt.

Leven of dood

De verzorgers merkten al dat Sandra afwijkend gedrag vertoonde. Ze leek heel vaak te 'ijsberen'. Een mondonderzoek bracht aan het licht dat de hoektanden van Sandra afgebroken zijn.

"Als we niets doen, ontstaan er abcessen en zal Sandra uiteindelijk stoppen met eten en sterven." En daarom is een operatie van Sandra een kwestie van leven of dood. Maar een operatie duurt al gauw vier tot vijf uur, en daar komt een verdoving bij kijken. Om de ingreep succesvol te laten verlopen is de tussenkomst nodig van een specialist die anesthesie kan toepassen op grote roofdieren. En dat kost geld.

Zeker 3500 euro nodig

En dus lanceert De Zonnegloed een crowdfunding. Al zeker 3500 euro. "We hopen daarom dat jullie hart voor dieren even groot is als van ons en dat we spoedig dit bedrag kunnen bijeensprokkelen voor onze Sandra," luidt de boodschap op Facebook. Die is intussen massaal gedeeld.

Ondertussen is er al 2500 euro ingezameld.