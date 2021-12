Dierenpark blijft dicht door wateroverlast, één dier overleden

Eén Amerikaanse buizerd is verdronken, maar voor de andere dieren is er nog geen probleem. De Zonnegloed blijft deze woensdag wel dicht, en hoopt dat tegen het water tegen het weekend helemaal is weggetrokken. Karel Ackaert, De Zonnegloed: "Wat we nu meemaken hebben we in 25 jaar nog nooit meegemaakt. Voor de bezoekers hadden we dit weekend al verhoogde matten gelegd. Dat is gelukt. Maar maandag is het water beginnen stijgen vanuit de broeken en de IJzer."

Eén kraanvogel is verhuisd naar een drogere plek, en de waterellende maakte ook al één dodelijk slachtoffer. "We zijn jammer genoeg één Amerikaanse buizerd verloren. Die blijven normaal hoog zitten maar hij is toch in het water beland en verdronken. Gelukkig zijn de meeste verblijven voorzien op natte omstandigheden. Ze spreken wel van nog meer regen. Het is bang afwachten. Hopelijk trekt het water weg en dan kunnen we terug opengaan."

In De Zonnegloed zitten meer dan 400 dieren, onder meer bizons, zebra’s en beren.