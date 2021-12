Dierenbeul vilt kattenstaarten

In de regio Koksijde is een kattenviller aan het werk. Enkele baasjes troffen hun kat zonder staart aan. De politie is een onderzoek gestart. Opgelet: onderstaande beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

Enkele weken geleden werden twee katten in Koksijde gruwelijk verminkt aan hun staart. Eentje overleefde het trauma niet. Nu lijkt het of de dierenbeul opnieuw is toegeslagen, deze keer al bij minstens vier katten. Ook in De Panne, Oostduinkerke, Veurne en Nieuwpoort.

Let op: de beelden zijn niet voor gevoelige lezers.

De staarten van de dieren worden gevild, met de dood of amputatie tot gevolg. Enkele katjes zouden hun leven gelaten hebben.

Wie getuige is van kattenverminking, belt best de politie op het nummer 101.