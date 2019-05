De man uit Kortrijk die in juni vorig jaar het katje Sprotje in een oven op 200° stopte, komt eind deze maand voor de rechter. Hij riskeert zes maanden cel.

Op een feestje werd de kat eerst gebruikt als voetbal en daarna in de oven gestopt. Sprotje kwam terecht bij Dierenartsenpraktijk Overleie die aan de alarmbel trok. Na een geslaagde crowdfunding en weken van herstel is Sprotje weer de oude. Ondertussen woont de kat bij een koppel in het Oost-Vlaamse Buggenhout.

Naast een celstraf van zes maanden riskeert de man ook een geldboete tot 16.000 euro en een verbod op het houden van dieren. De zaak wordt op 27 mei ingeleid in de rechtbank van Ieper.

