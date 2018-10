Dierenasiel Poperinge opent de deuren

Het is werelddierendag en uitgerekend vandaag gaat het nieuwe dierenasiel in Poperinge officieel open.

Poezewoef, het asiel voor honden en katten, ligt langs de Ouderdomseweg en is een samenwerking van de vier Westhoekgemeenten Vleteren, Mesen en Heuvelland en Poperinge. Poperinge stond in voor de bouw en de inrichting, goed voor een klein half miljoen euro en de vier gemeenten samen dragen bij voor de werkingskosten en de exploitatie. Ze betalen een bijdrage die berekend wordt op het aantal inwoners.

Aanvankelijk was het de bedoeling om met het dierenasiel van Ieper te werken, maar die gesprekken verliepen niet van een leien dakje. Er zijn zes plaatsen voor honden en 37 plaatsen voor poezen. Het dierenasiel hoopt eerstdaags de eerste dieren te kunnen ontvangen. Op de keuring en de vergunning van dierenwelzijn is het wel nog heel even wachten.