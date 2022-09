Dierenasiel Oostende slaat alarm: "Dringend geld van stad nodig"

Het Blauwe Kruis van de Kust slaat alarm. De bouwvergunning loopt volgende week af, maar het geld dat de stad ooit beloofde, een half miljoen euro, is er nog altijd niet. De stad blijft er bij dat dat een belofte is van het vorige bestuur.

Ze hoopt nog altijd dat een bemiddelaar een oplossing vindt die de stad minder geld gaat kosten.

"Voorwaarden voldaan"

Het dierenasiel in Oostende is in een erbarmelijke toestand. Daarom ging het in 2017 bij de stad aankloppen voor centen voor een nieuwbouw.

"De voorwaarde was een bouwvergunning, die hebben we ingediend en ook verkregen", zegt het dierenasiel. "Tweede voorwaarde was een crowdfunding op te starten bij de Oostendenaars. Dat hebben we ook gedaan. We hebben enorm veel respons gekregen, waarvoor dank. Vandaag zouden we normaal gezien de bijdragen krijgen van de stad Oostende. Daar komen ze op terug met de drogreden: 'Het is van het vorig bestuur maar daar hebben wij geen zaken mee'".

Stad wil niet met geld over brug komen

De bouwvergunning verloopt volgende week, maar het huidig stadsbestuur is niet van plan om de vzw een half miljoen euro te geven.

"We hebben grote uitdagingen in deze stad", zegt schepen Silke Beirens. "Ook al staat dierenwelzijn voorop, een half miljoen euro geven aan een vzw voor het optrekken van een gebouw. Dat kunnen wij als stad in deze situatie niet doen."

Bemiddelaar voor oplossing?

Renoveren is geen oplossing, zegt het dierenasiel. De stad hoopt dat ze samen met de bemiddelaar tot een oplossing komen die de stadskas minder zal kosten.

In het asiel zitten meer dan 85 poezen en meer dan 30 honden.