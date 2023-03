"Dierenasiel ligt me nauw aan het hart": ook Jacky Lafon in de bres voor nieuwbouw in Oostende:

Het dierenasiel Blauw Kruis Oostende krijgt nu ook steun van actrice Jacky Lafon. Het Blauw Kruis is op zoek naar geld om een nieuwbouw te financieren. Eerdere beloftes van het vorig stadsbestuur zijn door de huidige coalitie niet ingelost, het dierenasiel is met een crowdfunding gestart.

Vijf jaar geleden startte een crowdfunding van het Blauw Kruis om eindelijk een nieuw dierenasiel te bouwen in Oostende. Het toenmalig stadsbestuur beloofde het ingezamelde bedrag te verdubbelen. Er was een bedrag bijeen gesprokkeld, maar de stad kwam haar belofte nooit na. Er is nu zelfs een petitie om wat druk te zetten. Nu ook mét steun van actrice Jacky Lafon, die in Oostende woont.

Benefietshow

"Het asiel ligt mij al heel lang heel nauw aan het hart," zegt Lafon. "Ik vind dat we met zijn allen nog veel te weinig doen. Ik ook. en daar willen we verandering in brengen." Een kwart van de nodige 2 miljoen is al verzameld. Op 4 mei houdt Lafon een variétéshow ten voordele van het Blauw Kruis.

Het huidig stadsbestuur van Oostende zit met het engagement van het vorige bestuur verveeld. Het toen beloofde geld is niet voorzien in de begroting, maar iedereen weet dat de nood aan een honden- en kattenasiel groot is.

