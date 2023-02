Dierenasiel het Blauw Kruis organiseert een open vergadering voor nieuw gebouw

In de Grote Post in Oostende hield Het Blauw Kruis vanmorgen een vergadering over een mogelijke nieuwbouw dat het huidige asiel aan het Maria Hendrikapark in Oostende moet vervangen.

OUD ASIELGEBOUW

Het verhaal begon in 2016, wanneer de mankementen in het asiel zich beginnen op te stapelen. In 2018 maakt het stadsbestuur van Oostende zich sterk de vzw financieel te helpen. Even doorspoelen tot ná de gemeenteraadsverkiezingen datzelfde jaar, de nieuwe bestuursploeg blijkt 180 graden gekeerd te zijn.

De grote vergadering vandaag moest informeren, maar misschien ook oplossingen naar voor brengen. Iedereen mocht meedenken en vragen stellen.

REACTIE GEMEENTERAAD

Schepen in Oostende Silke Beirens laat weten dat de stad meedenkt aan een constructieve oplossing zolang die niet weegt op de stadsbegroting.