Dienstverlening De Lijn verstoord door vakbondsacties

In alle gewesten zijn actiemomenten voorzien, in bedrijven kunnen sensibiliseringsacties gehouden worden. Vooral de plannen van de regering rond zware beroepen baren de bonden zorgen. In Brussel is een grote manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. In Kortrijk is om 11.00 uur een actie voorzien aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat.

De Lijn

Omdat enkele chauffeurs van De Lijn aan de manifestaties deelnemen, is ook het openbaar vervoer verstoord. In Oostende rijdt 60% van de stadsbussen. In Brugge en Kortrijk rijdt ongeveer 90% van de streek- en stadslijnen. De streeklijnen in regio Westkust rijden normaal. In Knokke rijdt ongeveer 70% van de streeklijnen. Momenteel rijdt ongeveer 50% van de kusttrams.