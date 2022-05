Diefstal keukenrobots: vier verdachten aangehouden

In het onderzoek naar de grootschalige diefstal van professionele keukenrobots en stofzuigers in Beveren-Leie verschijnen vandaag vier verdachten voor de onderzoeksrechter, een vijfde is vrijgelaten. Ze zijn opgepakt tijdens huiszoekingen deze week.

De grote diefstal was vorig jaar bij groothandelaar Cnudde in Beveren-Leie bij Waregem. Ze gingen aan de haal met zowat duizend keukenrobots en stofzuigers. Deze week waren er huiszoekingen in de regio Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Speciale eenheden van de federale politie en de lokale politiediensten vielen binnen in opslagplaatsen, bedrijfspanden, horecazaken en huizen.

Nog verdachten gezocht

Vijf verdachten werden opgepakt en verhoord door speurders van de Federale Gerechtelijk Politie," zegt het parket. "De onderzoeksrechter heeft vier van hen aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Een aantal andere verdachten wordt nog actief opgespoord."

Lees ook: