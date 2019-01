Dief van nepwapens in Kuurne opgepakt

Die had begin dit jaar de diefstal gepleegd in het bedrijf Airsoft Experience. De politie kwam de dader op het spoor door het onderzoek naar een andere diefstal. Tijdens een huiszoeking werden de gestolen airsoft-wapens aangetroffen en werd de verdachte opgepakt. Tijdens het verder onderzoek bekende de man de feiten.

Tevreden burgemeester

Burgemeester Francis Benoit van Kuurne: “Recent waren er in Kuurne enkele inbraken, waarbij onder meer die airsoft-wapens gestolen werden. De extra inzet van de politie die daarop volgde heeft geloond. Ik ben dan ook heel tevreden met de opheldering van deze feiten. De veiligheid op het Bedrijvenpark in Kuurne wordt weldra versterkt met ANPR-camera’s. Ook op andere locaties in Kuurne is binnenkort de uitrol van veiligheidscamera’s voorzien.”

