Dief geeft man een lift en besteelt hem

Aan het station van Roeselare ontmoette hij een dronken man die net zijn laatste trein naar Torhout had gemist. Samen met twee andere mannen reden ze naar het huis van het slachtoffer. Toen die naar de nachtwinkel ging om drank en sigaretten, zouden de mannen de kluis gepikt hebben. Deze feiten worden echter ten stelligste door de beklaagde ontkend.

Ook andere diefstallen

De andere diefstallen gaf hij wel toe. Zo gebruikte hij de identiteitskaart van een van zijn slachtoffer om in de bank geld op te vragen. Hij deed zich voor als de man op de identiteitskaart, en zei dat hij zijn bankkaart verloren was. Daarop kreeg hij van de bank een whitecard waarmee hij 1.500 euro afhaalde. Later probeerde hij die truc nog eens opnieuw, maar dit keer leek hij niet op de persoon op de foto en de bank stuurde hem weg.

Handtassen

In de Colruyt in Kortrijk zocht hij vrouwen uit die hun handtas onbewaakt achterlieten. Hij pikte de portefeuille en liet de handtas achter in de winkel. In een vestiging van Dreamland haalde hij gsm-accessoires uit de verpakking en wandelde daarmee de winkel uit.

Het Openbaar Ministerie vorderde een straf van een jaar en een boete van 1.200 euro. De verdediging vroeg om de man een werkstraf op te leggen. "Mijn cliënt moet rondkomen met zeventig euro per week en zit in collectieve schuldbemiddeling", vertelde advocaat Filip De Reuse. "Dat praat de diefstallen natuurlijk niet goed, maar het geeft wel een beeld van de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt."

Uitspraak volgt op 11 februari.