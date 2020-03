Diederik Vanhee nieuwe Prins Carnaval Poperinge

Vanhee was in 2019 de hofmaarschalk van de Prins Carnaval van dat jaar, Sandro Nevejans. In 2020 stelde hij zichzelf kandidaat en wou hij absoluut de titel in de wacht slepen.‘Ditn’ was de enige kandidaat, maar dat betekende niet dat hij zeker was van zijn overwinning. Op de verkiezingsavond moest hij drie proeven afleggen waarbij er in totaal 1.000 punten te verdienen waren. Vanhee moest hiervoor op zijn minst 75% van de punten behalen en dat deed hij ook.

De 54ste editie van het Keikoppencarnaval vindt plaats tussen 19 en 22 maart.