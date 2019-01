Dichten in het West-Vlaams op Gedichtendag

Het is vandaag gedichtendag, de jaarlijkse hoogdag voor poëten en schrijvers van verzen. Peter Sap uit Torhout is zo iemand.

Hij schreef al ontelbare verzen op rijm, en dat over de meest diverse onderwerpen. Ze gaan over het milieu, politiek, de oorlog of zelfs het winnen van de lotto. Uit de pen van Peter komen bovendien alleen woorden uit zijn eigen moedertaal, het West-Vlaams.

Officieuze stadsdichter

Samen met zijn vrouw Hilde runt Peter het eethuis De Kluze in Torhout, maar zodra er wat tijd over is, slaat hij aan het rijmen. Het resultaat zijn toegankelijke, volkse, humoristische gedichten. Niet altijd met de meest fijnzinnige woordenschat, maar wel altijd met een boodschap.

In Torhout wordt Peter dan ook als de officieuze stadsdichter gezien, bij gebrek aan een officiële titeldrager.