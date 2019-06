In deze gemeenten mag voortaan meer in de PMD-zak

In Rumbeke is de nieuwe blauwe PMD-zak voorgesteld, die voortaan in de helft van de provincie wordt gebruikt.

Naast de klassieke PMD- verpakkingen mogen daar ook andere plastic verpakkingen in zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, fruitbakjes, bloempotjes, tubes en plastic zakjes. Met deze maatregel willen de intercommunales de hoeveelheid plastics die nu nog in het restafval zitten met ongeveer de helft terugdringen. De nieuwe blauwe zak moet geleidelijk tegen eind 2021 in heel Vlaanderen ingevoerd zijn. Volgens OVAM wordt het allemaal een stuk makkelijker en eenvoudiger.

IVOO en Mirom

Voor de klanten van de intercommunales IVOO en MIROM gelden er voortaan nieuwe sorteerregels. Onder intercommunale Mirom vallen volgende steden en gemeenten: Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Menen, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wervik, Wevelgem, Wingene, Zonnebeke.

Onder intercommunale IVOO vallen deze steden en gemeenten: Oostende, Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg.

De nieuwe blauwe zak wordt in heel België ingevoerd, maar niet overal tegelijk. Het kan dus dat in jouw gemeente de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat in een buurgemeente of op je werk bijvoorbeeld nog niet het geval is.

Wat mag er in de nieuwe blauwe zak?

In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij. Denk maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken. Op www.denieuweblauwezak.be vind je een overzicht van alle verpakkingen die in de nieuwe blauwe zak mogen.

Je kan trouwens gewoon je oude PMD-zakken blijven gebruiken. Vanaf nu mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe blauwe zakken worden trouwens ook niet duurder dan voorheen.

Meer recycleren

Waarom mag er vanaf nu meer in de PMD-zak? Omdat er vanaf nu nog meer verpakkingen kunnen worden gesorteerd en gerecylceerd. En dat is uiteraard alleen maar goed nieuws. Er wordt geschat dat elke inwoner dankzij de nieuwe PMD-zak jaarlijks 8kg extra verpakking kan sorteren.