Deze 9 West-Vlamingen blijven vermist

Deze week was er een doorbraak in twee West-Vlaamse vermissingsdossiers. In de Leie in Wielsbeke werden de wagens van vermisten Filip Migneau en Patrick Deloddere gevonden. Daarin zaten menselijke resten.

Hopelijk kan de federale politie die twee dossiers definitief afsluiten. In onze provincie zijn nu nog altijd 9 mensen vermist. Eén persoon is al 34 jaar vermist. We zetten alle vermisten nog eens op een rijtje. Een meer gedetailleerde persoonsbeschrijving kun je op de website van de politie vinden.

1/ Hilde Haers, 1,5 jaar vermist

Op zondag 19 februari 2017 omstreeks 13.00 uur verliet de toen 55- jarige Hilde Haers te voet het ziekenhuis AZ Zeno te Knokke-Heist. Hilde verbleef er als patiënt in een open afdeling. Omstreeks 13.13 uur heeft ze nog 40 euro afgehaald op het gemeenteplein in Knokke-Heist. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

2/ Jelle Vandemaele, 3,5 jaar vermist

Op donderdag 9 april 2015, rond 23u30, werd Jelle afgezet aan zijn verblijfplaats in de Delaerestraat in Roeselare. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Hij was toen 27 jaar oud.

3/ Lydia De Sutter, 6 jaar vermist

Lydia De Sutter uit Blankenberge verliet vermoedelijk op vrijdagochtend 14 december 2012 haar woning aan de Steenstraat in Blankenberge en werd sindsdien niet meer gezien. Mevrouw De Sutter was toen 53 jaar oud.

4/ Issa Erikhanov, 13 jaar vermist

Issa Erikhanov, een man van Tsjesjeense afkomst vertrok op woensdag 14 december 2005, omstreeks 05u00 's ochtends, uit zijn woning aan de Langestraat in Oostende. Sindsdien werd van de man niets meer vernomen. Issa was toen 26 jaar oud.

5/ Magomed Khachtyrov, 13 jaar vermist

Op vrijdag 4 maart 2005 verdween in Oostende de toen 29-jarige Magomed Khachtyrov van Tsjetsjeense afkomst. Hij bracht die ochtend om 08u00 de kinderen naar school en werd sindsdien niet meer gezien.

6/Tom Tempelaere, 14 jaar vermist

Op woensdag 7 juli 2004 verdween Tom Tempelaere uit zijn verblijfplaats in Menen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Tom was op dat moment 33 jaar oud. Hij zou nu 47 zijn.

7/ Christophe Maertens, 18,5 jaar vermist

Op zondag 16 januari 2000 verdween Christophe Maertens uit zijn woonplaats in Izegem. Hij vertrok met zijn wagen, een rode Daihatsu Charade met nummerplaat RET-610. Christophe Maertens was op dat ogenblik 26 jaar oud. Hij zou nu 44 jaar oud zijn.

8/ Ginette Vandevelde, 18,5 jaar vermist

Op 21 april 2000, omstreeks 21u30, heeft Ginette Vandevelde, geboren op 15 juli 1942, haar echtelijke woonst in Blankenberge in een neerslachtige bui verlaten. Ze werd omstreeks 21u45 voor het laatst opgemerkt aan het kruispunt Vredelaan - Karel Deswertlaan. Ze wandelde in de richting van de nieuwe jachthaven. Sedertdien ontbreekt van haar elk spoor. De vrouw zou nu 76 jaar zijn.

9/ Gustaaf Vande Veire, 34 jaar vermist

Op vrijdag 14 september 1984 verdween Gustaaf Vande Veire uit Tielt. De man, toen 47 jaar oud, woonde samen met zijn zoon in Café 't Meerlaantje, vlakbij de overweg aan de Driesstraat in Tielt. Op 11 februari 2009, werd tijdens een zoekactie naar een vermiste man, in de haven van Roeselare, het wrak gevonden van een Volvo 144. Het gaat mogelijk om de Volvo 144 van Gustaaf Vande Veire.Hij is trouwens een verdachte in het dossier Lieve Desmet. Of hij werkelijk betrokken was bij de verdwijning, de aanranding en de moord op het meisje van 13 is nooit met zekerheid vastgesteld.

