Deweer Art Gallery in Otegem sluit op 15 december de deuren. De kunstgalerij begon 40 jaar geleden als hobby van tapijtenfabrikant Mark Deweer, en groeide uit tot een internationaal bekende kunsthal, met een neus voor jong talent.

Eigenaars Bart en Gerald Deweer stoppen er nu mee omdat volgens hen kunst te commercieel geworden is en de druk te groot. Vanaf 25 september is er nog een laatste overzichtstentoonstelling waarbij 250 werken te zien zijn. In totaal worden nog 1.700 werken te koop aan geboden, tegen sterk verminderde prijs. Het gaat om werk van onder meer Jan Fabre, Panamarenko, Stephan Balkenhol en Günther Förg.

