dEUS sluit met 'The Ideal Crash' Cactus af

dEUS sluit op zondag 7 juli het 38ste Cactusfestival in Brugge af. Ze zullen er nog eens hun legendarische album 'The Ideal Crash' spelen.

dEUS bracht het album eerder al acht keer na elkaar in de AB in Brussel. Diezelfde zondag komt ook Parquet Courts voor een exclusief festivalconcert naar Cactusfestival. Met hun plaat 'Wide Awake!' zorgden ze recent voor de bevestiging van hun reputatie als één van de meest bepalende gitaarbands van hun generatie.

Op zaterdag 6 juli bevestigden eerder al Bloc Party en Joe Jackson. De affiche van die dag wordt nu verder aangevuld met het Australische Rolling Blackouts Coastal Fever, die voor een verfrissende indie-gitaarbries in het zomerse Minnewaterpark moeten zorgen. Ook de Belgische revelatie WHISPERING SONS komt spelen op 6 juli, met hun naar new wave en postpunk refererende sound.

Op vrijdag 5 juli wordt de affiche verder aangevuld met SX en hun bezwerende, naar exotica geurende electronica en Faces On TV, de band rond Jasper Maekelberg, sterproducer van o.a. Bazart, Tsar B en Warhola. Hiermee zetten ze de toon voor een vibrerende festivalavond, die wordt afgesloten met een concert van Oscar and the Wolf.