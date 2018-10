Deurwaarder zet bedrijfsleider en 28 personeelsleden uit bedrijf

Verkaveling voor 47 loten

Van Maele Weavers is een linnenweverij en ververij, actief in een nichemarkt. Het weeft hoogwaardig linnen voor zetels of gordijnen. De helft van de omzet gaat naar de VS en het bedrijf heeft ook klanten in Japan en Zuid-Korea. De gebouwen zijn verouderd en veel te groot voor de activiteiten nu.

De site in Tielt is zo'n 2 hectare groot en ligt in een woonzone aan het station in Tielt. Projectontwikkelaar Dumobil kreeg een verkavelingsvergunning voor 47 loten.