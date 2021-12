Het nieuwe detentiehuis in Kortrijk zal na 5 jaar al moeten verhuizen. In 2027 wordt universiteit Kulak eigenaar van de site op hoog Kortrijk.

Allicht volgende zomer zullen in het voormalige woonzorgcentrum Lichtendal op Hoog Kortrijk tot 50 gedetineerden die veroordeeld zijn tot een korte gevangenisstraf opgevangen worden. Tegen die plannen was hevig protest uit de buurt. Ze vinden dat een detentiehuis – het eerste van vijftien in ons land - niet thuishoort in een woon- en studentenbuurt.

Na vijf jaar zal het detentiehuis nu dus moeten verhuizen.

