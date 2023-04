Detentiehuis Kortrijk krijgt buddywerking

Een vijftigtal studenten Forensisch Werken van Vives in Kortrijk maakte in totaal 6 actieplannen om gedetineerden een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Minister van Justitie Van Quickenborne bekroont er nu één: de buddywerking. Die komt er ook echt. Burgers en vooral studenten nemen gedetineerden op sleeptouw.

"Het idee bestaat al voor vluchtelingen die naar hier komen," zegt student Elisabeth Van Den Daele. "Wij dachten dan om dat voor de gedetineerden te doen. Zij worden heel vaak vergeten. Ze komen dan terug in de maatschappij zonder kennis en dat zorgt ervoor dat ze terugkeren naar wat voor hen bekend is: opnieuw die criminaliteit."

Adoptie van dieren

Begin volgend jaar starten de eerste buddy's in het detentiehuis in Kortrijk. Het is ook niet uitgesloten dat de andere projecten ooit ook in de praktijk komen, zegt minister van justitie Vincent Van Quickenborne. "De projecten waren eigenlijk heel divers. Zo was er ook een project rond tewerkstelling in de gevangenis van Brugge. Men zou een nieuwbouw bouwen zodat er meer gedetineerden aan de slag kunnen. Andere studenten hadden een actieplan opgesteld voor Ruiselede, rond het adopteren van dieren. De gedetineerden zouden daarbij de zorg van de dieren op zich nemen en de training, wat hun sociale vaardigheden ten goede komt."

