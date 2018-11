Het was een topjaar voor de zanger, met een album en twee keer een uitverkocht Sportpaleis. Bij de zeven nominaties voor Destadsbader onder meer die voor beste album. "30" kwam uit voor zijn dertigste verjaardag en ook de sportpaleisconcerten kunnen een bekroning krijgen voor beste live act. In elke categorie heeft de Deerlijknaar veel concurrentie, maar de kans is bijzonder klein dat hij in februari zonder trofee naar huis gaat.