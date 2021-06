Desmet opnieuw vicerector Kulak

Waregemnaar Piet Desmet behaalde in de jaren negentig zijn doctoraat in de Taal- en Letterkunde en bleef doorheen zijn carrière eigenlijk altijd verbonden met KU Leuven. Na een periode als postdoctoraal onderzoeker ging hij in Kortrijk als docent aan de slag bij z'n gekende Letteren-faculteit.

Tussen 2007 en 2013 fungeerde Desmet als campusdecaan, en hij heeft ondertussen zo'n 160 internationale publicaties op zijn teller staan. Twee jaar geleden kreeg hij van nieuwbakken KUL-rector de kans de positie van vicerector in te nemen. Een positie die hij nu dus verlengd ziet.

Daarnaast heeft de West-Vlaming ook de bevoegdheid omtrent educatieve technologie. Zo heeft Desmet onder andere een expertise uitgebouwd op vlak van Computer-assisted language learning.