Ex-profvoetballers Olivier Deschacht en Davy De fauw hebben een cheque van 4.000 euro overhandigd aan het Healthy Heart Fund in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven. Het fonds strijd tegen hart- en vaatziekten.

Het bedrag is in april verzameld tijdens een benefietwedstrijd in Waregem met ex-ploegmaats van het duo. Het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek en ook naar een campagne om mensen te wijzen op een gezonde levensstijl. De twee ex-spelers bezochten ook nog de afdeling cardiologie van het Universitair ziekenhuis.