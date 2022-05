Dertiger overlijdt na auto-ongeval in Ardooie

Een 30-jarige bestuurder uit Izegem is om het leven gekomen nadat hij in Ardooie een bocht mistte en tegen een boom terechtkwam. Hulpverleners konden hem niet meer reanimeren.

Rond half acht reed de Izegemnaar over de Izegemsestraat in Ardooie naar huis. In een bocht naar links verloor hij aan hoge snelheid de controle over zijn bestelwagen. De auto raakte eerst de vangrail en botste vervolgens tegen een duiker langs de kant van de weg. Daardoor vloog het voertuig in de houten afsluiting van een huis en belandde het tegen een boom.

De kersverse vader liep zware verwondingen op en zat vast in het voertuig. Een ambulance en MUG van AZ Delta waren meteen ter plaatse en trachtten de man nog anderhalf uur te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. In de bocht vielen al eerder ongevallen voor.