Dertiger krijgt vier jaar cel voor verkrachting van stiefdochter

Een 36-jarige man uit Diksmuide is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan drie effectief. Hij verkrachtte tot drie keer toe zijn 14-jarige stiefdochter nadat hij iets in haar drankje had gedaan.

De man geeft toe dat hij haar seksueel getinte berichten stuurde, maar ontkent de verkrachtingen. De feiten komen aan het licht nadat de moeder van het slachtoffer enkele zeer expliciete seksuele berichten ontdekt tussen haar dochter en haar echtgenoot. Al snel blijkt dat er meer is gebeurd dan alleen berichten sturen.

"Had verstand moeten gebruiken"

Het meisje vertelt dat ze drie keer is verkracht door haar stiefvader, maar dat ze zich er weinig van herinnert. "Het slachtoffer vermoedt dat hij iets in haar drankje heeft gedaan voordat hij haar misbruikte", zegt de procureur tijdens het proces. "Achteraf had ze vaak pijn en last van een blaasontsteking."

In zijn gsm treft de politie een fragment aan waarin hij zegt dat hij zaken heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en dat hij zijn verstand had moeten gebruiken. Toch ontkent de beklaagde de verkrachting in alle toonaarden.

Hij geeft wel toe dat hij expliciete berichten stuurde. Dat was volgens hem om haar te testen, omdat ze vaak naakt door het huis liep als haar moeder niet thuis was. "Met die berichten wilde ik haar doen bekennen", klinkt het. Maar de Kortrijkse strafrechter gaat niet mee in zijn verhaal. Hij veroordeelt de Diksmuidenaar tot vier jaar cel, waarvan drie effectief.