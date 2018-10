Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor de diefstal van een grote partij blikjes Red Bull in Menen.

Twee mannen uit Waregem en Moeskroen zaten al even vast, dat gaven we gisteren nog mee. De derde verdachte was gevlucht naar Spanje, maar hij is daar opgepakt en aan ons land uitgeleverd. De onderzoeksrechter heeft hem vanmorgen aangehouden. De drie zwijgen voorlopig, mogelijk zijn er nog anderen betrokken. De meeste blikjes zijn intussen teruggevonden in Frankrijk, Moeskroen en Antwerpen.

Bekijk ook