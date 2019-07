De Trompetterstoren is gebouwd in 1454, en was één van de 22 torens in de stadsomwalling van Kortrijk. De Broeltorens waren daar ook bij. Deze toren noemen ze wel eens de ‘Derde Broeltoren’. Op deze plaats komen luxe-appartementen. Dat ze de restanten van de Trompetterstoren zouden vinden was geen verrassing: hij komt voor op een stadskaart uit 1640.