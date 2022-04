Deputatie vernietigt bouwvergunning Mispelaar

Reden, een procedurefout. In het dossier ontbreekt de goedkeuring van de gemeenteraad over een aantal bijgestuurde plannen, zoals het aanleggen van een grotere waterbuffer.

Sociale woonmaatschappij Vivendo wil 63 wooneenheden bouwen op de Mispelaar in Assebroek, maar dat is een waterziek gebied, en daar is al lange tijd protest tegen. Enkele buurtbewoners en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid gingen in beroep tegen de vergunning afgeleverd door de stad, en krijgen nu gelijk. Dit is wel nog niet het einde, want Vivendo is van plan om een nieuwe, aangepaste aanvraag in te dienen.

JAREN PROTEST

Buurtbewoners protesteren al jaren tegen de komst van 63 huizen en appartementen uit vrees voor verkeersdrukte en wateroverlast.