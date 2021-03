Dentergemnaar op shortlist meest prestigieuze fotografieprijs ter wereld

Fotograaf Wesley Dombrecht uit Dentergem heeft met z'n fotoreeks ‘Reminisce' de shortlist gehaald van de Sony World Photography Awards. Dat is één van de meest prestigieuze fotografieprijzen in de wereld. Voor de wedstrijd waren er 145.000 inzendingen.

Wesley Dombrecht fotografeert voor z'n job voedingswaren en dranken maar met z'n artistiek werk valt hij duidelijk ook in de smaak.

Wesley Dombrecht is als fotograaf autodidact. Hij is kok van opleiding en maakte foto's van z'n gerechten voor voedingsbedrijven. Hij schildert ook en fotografie werd z'n grote passie. Voor de Sony World Awards zond hij deze reeks in waarmee hij ook eerder in Tokyo de Tifa awards won. “Deze serie gaat over herinneringen uit mijn jeugd: zoetigheid, en ik heb die gecombineerd met oude keukentoestellen om een nostalgische link in die beelden te stoppen.”

In de categorie van stillevens haalde Wesley Dombrecht de shortlist met zes genomineerden. Hij behoort niet tot de drie finalisten, maar de TOP 6 is op zich al een unieke prestatie die ook internationaal heel wat aandacht krijgt. “Ik stond er nog maar op en er was al iemand uit Italië die mij contacteerde om m'n werk te publiceren. Ze hadden het gezien op de shortlist van Sony en ze wilden het publiceren in hun magazine. Moest er een galerij interesse hebben, zou dat interessant kunnen zijn.”

Ondertussen werkt Wesley Dombrecht alweer aan nieuwe projecten om deel te nemen aan internationale fotowedstrijden, want fotografie is z'n grote passie.

