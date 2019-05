Demon wil extra wegpolitie om ladingdiefstallen te voorkomen

Dat blijkt uit cijfers die federaal volksvertegenwoordiger Franky Demon (CD&V) uit Brugge heeft opgevraagd bij minister van binnenlandse zaken De Crem.

67 ladingdiefstallen in 2017

In 2016 waren er 19 ladingdiefstallen op parkings langs West-Vlaamse autosnelwegen, vooral in Rekkem en Westkerke. In 2017 waren er dat 67. Dat is dus maal drie. Dankzij onder meer het plaatsen van omheiningen en camera’s is het aantal diefstallen in vrachtwagens in 2018 weer gedaald, naar 23. Toch is Franky Demon er niet gerust in, want het is een fenomeen dat snel kan terugkeren, zegt hij. Demon vraagt daarom extra manschappen bij de wegpolitie. "Die 40 die er dankzij minister De Crem bijkwamen, dat was een goede zaak. Maar eigenlijk hebben we er nog meer nodig. En ook nog meer en beter met elkaar verbonden anpr-camera's."

Demon pleit ten slotte voor private bewaking in bepaalde afgebakende zones. Zowel de privé als de overheid zouden daarbij hun duit in het zakje moeten doen.