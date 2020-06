Demir wil oplossing voor grote vakantiewoningen

Dat heeft ze vanmiddag gezegd in de online commissievergadering van het Vlaams Parlement na enkele vragen van West-Vlaamse politici. Sinds 8 juni mogen alleen kleinere b&b’s en vakantiewoningen tot 10 personen weer opstarten.

Tegelijk ziet Demir geen problemen met de komst van 200 kampeerplaatsen in het groen in samenwerking met Natuur en Bos. De reguliere kampeersector spreekt over oneerlijke concurrentie. Toch ziet minister Demir geen graten in dit eenmalig kleinschalig extra kampeeraanbod in uitzonderlijke tijden.

