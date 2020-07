Demir wil kustredders jaarlijks financieel steunen

De minister zorgde al voor een eenmalige steun van 250.000 euro, maar wil nu werk maken van een structureel en dus jaarlijks budget. "Het is belangrijk dat we de kustredders ook de komende jaren steunen. Zowel de redders als de toeristen verdienen dat."

Minister Demir bracht een bezoek aan de Blankenbergse Kustreddingsdienst. Daar mocht ze van dichtbij een reddingsoefening bijwonen. De redders waren tijdens de oefening uitgerust met gepaste beschermingskledij in het kader van het coronavirus. Zo droegen het medisch team een schort, mondmasker en handschoenen. Ook de beademingsballon, waar de laatste weken veel om te doen was, werd gebruikt. "Ik stond versteld van hoe goed alles hier is georganiseerd. Het is heel duidelijk dat de 250.000 euro goed zijn besteed en dat de reddingsoperaties zeer veilig verlopen", vertelt Demir.

