Demir verzekert werking kustredders

In afwachting van een uitgewerkt kader trekt ze voor deze zomer 250.000 euro uit. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

In 2020 kende Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir een eenmalige financiële impuls van 250.000 euro toe aan IKWV voor onder meer de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal, aangepaste opleiding van redders en voor de inzet van extra redders in de verbrede bewaakte zones in kustgemeenten De Haan en Zeebrugge. "Dat was nodig", aldus Cathy Coudyser: “De Vlaamse kust bleef ook in corona-tijd een aantrekkelijke bestemming. De zomermaanden juli en augustus zijn traditioneel al een erg drukke periode maar in 2020 steeg het aantal overnachtingen door Vlamingen aan de kust nog met 3% tegenover het jaar voordien. De redders aan de kust hadden dan ook hun handen vol.

Provincie

“Ook voor dit jaar moeten we nog rekening houden met de gevolgen van de Covid19-pandemie. Helaas ziet het er naar uit dat ook komende zomer vergelijkbare maatregelen nodig zijn. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakt daarom voor het tweede jaar op rij 250.000 euro vrij voor de kustreddingsdienst", zegt Coudyser nog. Daarnaast werkt de minister aan een kader voor een structurele financiering van de kustredders. Deze vervangt de steun die op heden door de provincie West-Vlaanderen werd geboden. Volgens de minister overweegt ook het provinciebestuur om haar bijdrage aan IKWV alsnog tot het einde van de legislatuur te bestendigen.