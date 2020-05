Demir en Jambon willen verbod tweedeverblijvers weg

Zeker tot 8 juni is het voor mensen met een tweede eigendom aan de zee of in de Ardennen nog verboden om dat tweede verblijf te bezoeken. Maar dat verbod is niet langer te motiveren, zo schrijft N-VA-minister Demir op Facebook.

Vlaams minister-president Jan Jambon steunt de oproep van Demir. Demir verwijst naar uitspraken van experten en wetenschappers om te zeggen dat het verbod op tweedeverblijvers niet langer zin heeft. "Zonder virologisch verantwoording moet de Nationale Veiligheidsraad dan consequent zijn en het verbod om naar een tweede verblijf te trekken zo snel mogelijk opheffen", aldus Demir