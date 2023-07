Demir en Diependaele brengen dementie onder de aandacht tijdens dementiewandeling Brugge

In Brugge vond zaterdag een dementiewandeling plaats. Met de wandeling willen de organisatoren de preventie van dementie onder de aandacht brengen en het taboe rond de ziekte doorbreken. Ministers Zuhal Demir (N-VA) en Matthias Diependaele (N-VA) wandelden zaterdag mee.

De Stichting Alzheimer Onderzoek organiseert de wandeling voor de tweede keer. Dementie en Alzheimer treffen wereldwijd miljoenen mensen en daarom wil de organisatie de ziekte onder de aandacht brengen. "Het besef en inzicht in deze ziekte is vaak beperkt, wat kan bijdragen tot de stigmatisering en isolatie van patiënten.

Dementie is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land geworden, en dit evenement wil de preventie van dementie onder de aandacht brengen door de nadruk te leggen op een gezonde levensstijl en regelmatige lichaamsbeweging", klinkt het bij de organisatie. "Met deze wandeling hoopt de stichting ook een open dialoog, begrip en empathie te bevorderen voor mensen die aan de ziekte van Alzheimer lijden." De organisatie werkte voor het evenement samen met de Brugse Metten Wandelclub en de stad Brugge. "Veel mensen worden door deze ziekte getroffen en wij willen laten zien dat we hen steunen. Het belang van bewustwording en voorlichting bij het tegengaan van het stigma en de vooroordelen die met deze ziekte gepaard gaan", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Om de organisatie een hart onder de riem te steken wandelden ook de ministers Demir en Diependaele mee.