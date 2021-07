Demir in beroep tegen watergevoelige verkaveling Assebroek

Het departement Omgeving van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat in beroep tegen de verkavelingsvergunning van de Stad Brugge voor 63 extra woongelegenheden in de omgeving van het mogelijke signaalgebied Assebroek in Brugge.

Tegen de vergunning van het stadsbestuur van Brugge werden eerder al 68 bezwaren ingediend, onder meer ook de actiegroep SoS Assebroek. Buurtbewoners lieten al verstaan dat ze die ontwikkeling in het groene watergevoelige gebied tussen de Mispelaar en de Michel Van Hammestraat op Ver-Assebroek niet begrepen. Het gebied loopt immers regelmatig onder in de winter. "En op basis van de recentste overstromingskaarten is het niet wijs door te gaan met deze ontwikkeling”, klinkt het. (Lees verder onder de foto)

"Investeren in miserie"

Ook de minister volgt die stelling en voegt dus de daad bij het woord nadat ze vorige week aankondigde dat Vlaanderen voortaan systematisch in beroep zal gaan tegen beslissingen van lokale besturen om verkavelingen of bouwprojecten toe te staan in gebieden met overstromingsrisico. Ze gaat nu in beroep bij de deputatie van de provincie die dit najaar moet beslissen over het project. “Investeren in woningen in gebieden met overstromingsrisico is investeren in je eigen miserie. En dat hebben we met eigen ogen net gezien. Als we die oppervlaktes gebruiken als ruimte voor natte natuur, investeren we in ons leefmilieu en in een betere waterhuishouding voor Vlaanderen."