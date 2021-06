De eigenaar, bagger- en offshorespecialist en DEME liet het schip in Turkije bouwen. Het schip is uitgerust met de nieuwste technologie waardoor het veiliger en comfortabeler is voor de windmolentechnici en de bemanning aan boord. Zo kunnen ze ook bij een woelige zee en hoge golven veilig overstappen op de windturbineplatformen. Groenewind verbruikt ook veel minder brandstof dan de traditionele onderhoudschepen. Kapitein van de Groenewind is Joury Sioen, afkomstig uit Roeselare.