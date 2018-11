Van haar eerste boek zijn intussen al 16.500 exemplaren verkocht. Het boek bevat tal van sportieve oefeningen die ouders samen met hun kinderen kunnen doen en bevat ook tal van gezonde receptjes.

Met Fitbody wil ze iedereen in beweging krijgen, inclusief mensen met rugklachten en zwangere vrouwen. Steelandt is sportinstructrice in haar fitnesszaak in Gistel en voedingsdeskundige. Ze ontwikkelde het programma 100 Days of Dedication.