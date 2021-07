Delfine Persoon verslaat Russische bij rentree

Delfine Persoon heeft opnieuw zicht op een nieuw wereldtitelgevecht. Op de boksmeeting in Eernegem dit weekend versloeg ze de Russische Elena Gradinar, in wat een soort halve finale van het IBO-wereldkampioenschap genoemd kan worden. Persoon won unaniem op punten.

Eerste profkamp sinds Katie Taylor

Persoon verscheen voor het eerst als prof in de ring sinds ze op 22 augustus 2020 voor de tweede keer onderuit ging tegen Katie Taylor, toen nog bij de lichtgewichten. De herkansing tegen de Ierse verloor ze op punten (98-93, 96-94, 96-94). Op 1 juni 2019 namen Persoon en de olympische kampioene van 2012 het in Madison Square Garden in New York al een eerste keer tegen elkaar op, met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene. Persoon had toen nog de WBC-titel in handen. In New York verloor Persoon met 95-95, 96-94 en 96-94, terwijl het gros van de waarnemers een overwinning van de West-Vlaamse had gezien.

Olympische droom doorprikt

Persoon probeerde zich het afgelopen anderhalf jaar tevergeefs te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. In maart 2020 werd ze op een kwalificatietoernooi in Londen al in de eerste ronde uitgeschakeld. Een tweede kans kwam er door de coronapandemie niet meer, het kwalificatietoernooi in Parijs werd afgelast.

Nog drie West-Vlamingen in de ring

Er stonden in Eernegem nog drie andere West-Vlamingen in de ring. Léonardo Strynckx (Wevelgem), Robin Barbiaux (Oostkamp) en Thibault George (Gits), drie debuterende profboksers, wonnen alle drie hun kamp. Ze maakten recent de overstap van het amateurboksen naar het professionele circuit.