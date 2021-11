Delfine Persoon geeft boksles aan Parkinsonpatiënten

Het is niet zo dat de patiënten voorbereid worden op een kamp in de ring. Maar de bewegingen bij het boksen, zoals de hand-voet-coördinatie, remmen de ontwikkeling van de ziekte af, zo blijkt. ‘Parkiboks’, heet dat. Gisteravond stond een groep patiënten voor het eerst oog in oog met de Europese kampioene.

Coördinatie en evenwicht

Patiënte Veerle Lecompte ziet er alvast het nut van in: "Dat boksen is voor mij nu de eerste keer. Ik vind het wel tof omdat ik nu merk dat het een combinatie is van de coördinatie en ook evenwicht en balans. Wij hebben veel last van ons evenwicht. En dat zit er hier toch wel in vind ik."

Revalidatiearts Valerie Lefevere: Je ziet vaak dat symptomen milder en later aan bod komen en dat mensen ook minder medicatiebehoefte hebben. Vaak zie je dat mensen met Parkinson in een passieve levensstijl verzeilen, hun conditie kwijt geraken. Wij betrachten het omgekeerde eigenlijk.

De Parkinsonpatiënten volgen er een programma van 12 weken met hoge intensiteit: interval trainingssessies, uithouding en krachttraining.