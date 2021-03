Delfine Persoon blijft dromen van Spelen: “Ik geef de hoop op Tokio niet op”

Delfine Persoon was samen met KVO-speler Jelle Bataille te gast in Offside. Persoon is net terug uit quarantaine, na een aantal amateurkampen in Bulgarije en Spanje. Die kampen zijn in principe als voorbereiding op het kwalificatietoernooi voor de Spelen in Tokio, maar dat toernooi is afgelast. Daardoor mag ze de Olympische Spelen wellicht vergeten. En toch heeft Persoon de hoop op Tokio nog niet definitief opgeborgen. Ze heeft voor de Spelen wel een wildcard nodig. Jelle Bataille is dan weer één van de sterkhouders bij KV Oostende dit seizoen. De kustploeg is geheel onverwacht nog in de running voor een plaats in play-off 1. KVO staat vierde en moet nog tegen Moeskroen, Waasland-Beveren, Beerschot en Cercle Brugge.