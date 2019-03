Degrendele emotioneel na diskwalificatie op WK

Nicky Degrendele uit Varsenare werd na een vermeende overtreding gediskwalificeerd voor de finale in de keirin op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. In de kleine finale eindigde ze uiteindelijk 4e. "Ik was me van niets bewust, daarom ook dat het zo hard aankomt", aldus een...

"We hebben de beelden opnieuw bekeken en zelf hebben we niets kunnen zien, maar als ze die beslissing maken, dan moet je er mee leren leven", liet Degrendele weten aan Sporza. "Het is een zure manier om het seizoen mee af te sluiten, maar ik zal me er de komende dagen proberen over te zetten en de focus te leggen op het volgende WK en de Spelen in 2020." Degrendele kwam haar diskwalificatie slechts 5 minuten voor de finale te weten en reed nadien een teleurstellende kleine finale. "Op dat moment is het zeer moeilijk om die gedachten om te zetten, zeker als je maar 5 minuten tijd krijgt. Ik voelde me na mijn eerste heat zeer goed en had de benen waar ik sinds het begin van het seizoen naar op zoek was, dat maakt het extra pijnlijk", sloot de titelverdedigster af.