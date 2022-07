Daarop schoof de gemeenteraad hem aan de kant via een ‘individuele constructieve motie van wantrouwen’. Daarop stapte Delrue naar de ‘Raad voor Verkiezingsbetwistingen’ en die gaf hem ongelijk. Hij ging daartegen in beroep bij de Raad Van state. In zijn arrest verklaart de Raad Van State nu dat de motie van wantrouwen tegen Johan Delrue, die de gemeenteraad gestemd heeft, geldig is.

Lees ook: