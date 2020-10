Definitief: Ex-vriend Sharon naar assisen voor dodelijk ongeval

De ex-vriend van Sharon Gruwez zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor een dodelijke crash. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verwees hem deze voormiddag door voor moord. Een assisenzaak na een verkeersongeval, is uniek in ons land.

De nacht naar Allerheiligen twee jaar geleden. In Oostvleteren verliest een Vleternaar de controle over zijn stuur, en rijdt tegen een geparkeerde schoolbus. Hij komt er zo goed als ongedeerd vanaf. Maar zijn ex-vriendin Sharon heeft haar gordel niet om, wordt uit de auto geslingerd en is op slag dood. De raadkamer is duidelijk: deze crash was opzettelijk.

De dertiger is dronken, en uit onderzoek blijkt dat hij aan een waanzinnige snelheid tegen de bus reed. Hij had op café net ruzie gehad met Sharon, hij zou niet omkunnen met hun breuk. Doodslag, vindt haar familie.

Ook de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zag vandaag voldoende aanwijzingen om Davy K. door te verwijzen naar het hof van assisen. De Vleternaar blijft intussen -tot aan zijn proces- onder elektronisch toezicht met een enkelband.

