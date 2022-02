Definitief akkoord: West-Vlaanderen opgesplitst in vijf regio's

De Vlaamse regering is gisteren tot een definitief akkoord gekomen over de staatshervorming: Vlaanderen wordt niet opgedeeld in 17, maar in 15 regio's. West-Vlaanderen krijgt er vijf, Limburg blijft één en ondeelbaar.

De provincie West-Vlaanderen wordt niet opgedeeld in drie, maar in vijf regio's: regio Brugge, regio Oostende, de Westhoek, regio Midwest en Zuid-West-Vlaanderen.

De bedoeling van de regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort.

Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf nu niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen. De regio's zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. Ook grotere samenwerkingen, zoals het overleg van de kustburgemeesters, kunnen in uitzonderlijke gevallen naast de regio's plaatsvinden.

Geen nieuwe bestuurslaag

"De regio's zijn geen nieuwe bestuurslaag", benadrukt Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur. "Het gaat hier niet om het organiseren van nieuwe verkiezingen of extra structuren. Integendeel, de regio’s laten bestaande structuren samenvallen en snoeien in de meer dan 2.200 bestaande samenwerkingsverbanden. We pakken de bestuurlijke versnippering aan. Aangezien lokale besturen vaker gaan samenwerken met dezelfde gemeenten, kan men drastisch vereenvoudigen in het aantal structuren."

De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit.

