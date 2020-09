Hij kwam daar aan per helikopter. De duikschool is een onderdeel van de landcomponent en verzorgt de duikopleiding van alle duikers van het leger. Tijdens zijn bezoek maakt de minister kennis met de verschillende taken waarvoor de duikers van defensie worden ingezet. Zoals voor ontmijningen en reddingsoperatie bijvoorbeeld. En ook de komst van een Navy Academy in Oostende kwam ter sprake. De minister sluit zijn bezoek af met een duikinitiatie.