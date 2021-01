Defensie helpt zwaar getroffen woonzorgcentrum

Helpende handen die absoluut nodig zijn want voor de medewerkers en het personeel is het handelen van uur tot uur, van dag tot dag.

"Het is een bedrukte sfeer. Het is nu voor medewerkers zeker niet evident om hier te werken. Dat is het eigenlijk nooit in een woonzorgcentrum. En nu in deze tijden is het echt een zeer zwaar verhaal. Voor de bewoners is het sociaal terug heel zwaar. Alles is terug afgesloten, geen bezoek dat binnen kan. Mensen die op hun kamer moeten blijven en ziek zijn", aldus Jurgen Duyck van woonzorgcentrum De Groene Verte.

Het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Groene Verte likt z'n wonden. Er zijn al zeven bewoners overleden door corona. 59 bewoners zijn positief, ook 39 personeelsleden. Vandaag komen er nieuwe testresultaten binnen, en die lijken ook niet hoopgevend.

Hulp komt er vandaag ook van defensie. Vier medische medewerkers, één nachtmedewerker en logistieke steun.